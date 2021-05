Manutenzione delle strade a Faenza: lavori dal 26 maggio fino all’11 giugno

Il Comune di Faenza fa sapere che dal 26 maggio all’11 giugno , dalle 7 alle ore 18, saranno eseguiti interventi di manutenzione del tappeto stradale di alcune strade del territorio del Comune di Faenza:

VIA CIMATTI – tratto da ponte sotto circonvallazione a via Santa Lucia – senso unico alternato dal 26 al 27 maggio.

VIA SAN MAMANTE – tratto da via Bianzarda di San Biagio a via San Giacomo – chiusura strada dal 27 maggio al 28 maggio.

VIA SAN MAMANTE – tratto da civico 21 a via Santa Lucia – chiusura strada dal 31 maggio al 1° giugno.

VIA SAN MARTINO – tratto da Via Santa Lucia a civico 16 – chiusura strada dal 3 al 4 giugno.

VIA SAN MARTINO – tratto da civico 87 a ponte verde – chiusura strada dal 7 al 8 giugno.

Dal 9 all’11 giugno esecuzione della segnaletica orizzontale

In caso di maltempo il periodo dei lavori potrebbe essere modificato. Considerato che le strade in oggetto saranno chiuse al transito, le modifiche alla viabilità saranno indicate mediante segnaletica temporanea. I lavori verranno eseguiti dalla ditta CBR Cooperativa Braccianti Riminese, affidataria dei lavori di “interventi di messa in sicurezza viabilità del centro urbano” per conto del Comune di Faenza.