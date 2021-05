Ancora in corso i lavori al Teatro Rossini di Lugo, il sindaco Ranalli in visita al cantiere

Proseguono i lavori di riqualificazione al Rossini di Lugo, che già ben prima della pandemia da Covid 19 aveva costretto alla chiusura delle porte e alla sospensione della programmazione culturale del teatro. L’annuncio della necessità dei lavori, che avrebbero impedito la partenza della stagione teatrale, risale all’agosto del 2019.

Ieri mattina, martedì 25 maggio, il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, assieme a Francesca Bandoli e al direttore Giovanni Barberini ha visitato il cantiere per sincerarsi dell’andamento dei lavori. “L’arte e la cultura continuano e continueranno intanto ad animare la nostra Lugo, anche e soprattutto questa estate. A breve potremo finalmente presentarvi la nostra ricchissima programmazione estiva!”, ha dichiarato il sindaco.

La data di fine lavori, prima degli inevitabili rallentamenti dovuti al dilagare del virus, era prevista per ottobre 2020, ma il cantiere è ancora aperto.

Gli interventi previsti nel progetto, con un investimento complessivo di quasi un milione di euro in più anni, di cui oltre 240mila euro di contributo regionale, prevedono opere antisismiche e di restauro. In particolare, le opere antisismiche sono effettuate nella parte superiore delle murature longitudinali esterne (interessando le zone comprese tra il boccascena e la parte retrostante del palcoscenico), nelle murature del foyer del teatro, consolidando le pareti portanti perpendicolari alla facciata principale, e nella struttura del boccascena stesso. Le opere edili e di restauro riguardano il ripristino degli intonaci delle facciate esterne, nelle parti interessate dalle opere antisismiche e, all’interno, il ripristino degli intonaci del foyer e del boccascena con le tecniche del restauro architettonico-artistico.

Per garantire la piena funzionalità del Teatro sono state previste opere edili e lavorazioni tecnologiche, di cui, fra le principali, il ripristino dell’impianto di riscaldamento dei quattro piani della zona foyer e di alimentazione delle macchine Uta presenti nel sottotetto del Teatro.

Il progetto prevede inoltre opere meccaniche, elettriche, speciali e antincendio nonché relative al miglioramento degli apparati scenotecnici, per garantire l’efficienza degli impianti tecnologici e soddisfare il comfort interno dello storico, settecentesco, teatro comunale tipologicamente definito “barocco all’italiana”. Tutte le opere sono soggette a un “controllo acustico” per non modificare l’attuale resa-acustica del Rossini, fra le migliori d’Europa.

Tutte le opere e gli interventi previsti sono finalizzati al miglioramento e qualificazione del Teatro Storico Comunale Barocco all’Italiana di Lugo Gioachino Rossini con ottimizzazione dell’offerta culturale.