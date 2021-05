Faenza: Polizia di Stato arresta 28enne per aver rubato bevande da un supermercato

La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un 28enne, cittadino nigeriano, per il reato di rapina impropria. In seguito ad una richiesta pervenuta nella prima mattina di qualche giorno fa sulla linea di emergenza del Commissariato di Faenza, una volante è intervenuta presso un supermercato di Corso Garibaldi. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti trovavano ad attenderli i titolari del suddetto esercizio commerciale i quali dichiaravano che, pochi istanti prima, un cittadino straniero era stato sorpreso all’uscita del negozio con alcune bevande, di cui alcune alcoliche, che non erano state pagate.

Alla richiesta degli esercenti di regolarizzare l’acquisto, lo straniero reagiva brandendo una bottiglia di vetro rotta, per poi dileguarsi a piedi. La fuga dell’uomo si concludeva poco dopo all’interno del Parco Mita, ove veniva fermato dai poliziotti che lo sorprendevano a consumare quanto illecitamente sottratto. Il responsabile, un cittadino nigeriano di 28 anni conosciuto alle forze dell’ordine, dopo l’arresto per il reato di rapina impropria veniva associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato successivamente l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.