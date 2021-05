“Una occasione per ringraziare i faentini che malgrado questo momento difficile sul fronte dell’epidemia hanno voluto dare un segno di ripartenza”. Con queste le parole il sindaco Massimo Isola assieme all’assessora allo sport, Martina Laghi, ieri sera, hanno ricevuto gli ultra-maratoneti della città che domenica scorsa hanno partecipato alla Special Edition della 100 Km corsa all’interno dell’autodromo di Imola.

“L’aver corso la 100Km –ha infatti detto il primo cittadino– è un messaggio di speranza e di ripartenza; questa edizione ci ha scaldato i cuori ed è stato uno di quei momenti belli del 2021 che ricorderemo quando tra qualche anno ci volteremo indietro a riguardare le immagini dell’epoca del Covid. Un grosso ringraziamento deve andare alle associazioni, all’organizzazione e ai volontari della ‘100’, per la grande determinazione e la pazienza. Un grazie di cuore va invece agli atleti che hanno rappresentato la nostra città senza far venire meno la voglia e l’entusiasmo che vi hanno sempre caratterizzato”.

“Devo ringraziare tutti –ha invece sottolineato il ‘Commendatore’ Pirì Crementi, storico fondatore e deus ex machina della 100Km assieme alla moglie Tatiana- per quanto fatto quest’anno. Il mio pensiero va però alla vera 100Km. Una manifestazione che coinvolge circa tremila atleti che non solo si mettono in competizione tra loro ma che, condividendo la stessa fatica, porta a stringere forti legami tra i partecipanti. La nostra speranza è di riportare nella sua sede naturale una competizione che in tanti anni è diventata di livello internazionale”.

Agli atleti faentini, tra questi anche il faentino Martino Marzari, quinto assoluto, e agli organizzatori della Special Edition, l’amministrazione comunale ha consegnato una pergamena, segno del riconoscimento per la loro partecipazione. Al sindaco Massimo Isola e all’assessora allo sport Martina Laghi, Giordano Zinzani, presidente dell’Asd 100Km del Passatore, ha donato le maglie ufficiali dell’organizzazione.