Ravenna, Polizia di Stato arresta 39enne per un furto di accessori per cellulari

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un 39enne, cittadino egiziano, per il reato di furto aggravato. Nella prima serata di ieri 25 maggio, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna interveniva presso un negozio del centro commerciale ESP di via Bussato, per la segnalazione di un furto. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti trovavano ad attenderli uno degli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale, il quale dichiarava loro di aver fermato un uomo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio dell’uscita dopo essersi impossessato di alcuni accessori per cellulari, senza pagarli.

La visione della registrazione del circuito di videosorveglianza del negozio permetteva di ricostruire la dinamica dei fatti: l’uomo, dopo aver rotto le confezioni di due accessori per cellulari, se ne impossessava occultandoli all’interno del proprio marsupio. Il responsabile, un cittadino egiziano di 39 anni in regola con le norme sul soggiorno, è stato arrestato per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.