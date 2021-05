Controllato in pineta a Pinarella allo scoccare del coprifuoco: nello zaino aveva marijuana e più di 700 euro

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una persona per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I FATTI

I militari dell’aliquota radiomobile, verso le 22, hanno proceduto al controllo di un giovane italiano fermato davanti la Pineta di Pinarella. Insospettiti dall’orario i militari hanno proceduto con una perquisizione personale, rinvenendo nello zaino che portava a spalla 22 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 725 euro in contanti in monete di diverso taglio, ritenute provento di attività di spaccio, oltre a materiale per il confezionamento.

L’arrestato dopo le formalità di rito, data la sua condizione di incensurato, è stato riposto in libertà.