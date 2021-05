Alla Cooperativa bagnini di Cervia i servizi di gestione e soccorso nelle spiagge libere. Da sabato 29 maggio partono i servizi

Sono stati affidati alla Cooperativa bagnini di Cervia i servizi di salvamento e soccorso nelle spiagge libere e in tutte le aree dell’arenile in cui si rileva l’esigenza di garantire le massime condizioni di sicurezza.

Da sabato 29 maggio sarà quindi attivo il servizio che, oltre al salvamento nelle spiagge libere, prevede tutti i servizi obbligatori che l’Amministrazione è tenuta a garantire durante la stagione balneare estiva (installazione boe e delimitazione specchio d’acqua riservato alla balneazione, apposizione pedane e cartellonistica, pulizia spiagge e gestione raccolta rifiuti), la gestione, pulizia e sanificazione dei servizi igienici e le operazioni di formazione e stendimento della duna invernale in corrispondenza delle spiagge libere a protezione dell’abitato dai fenomeni di esondazione marina. A queste attività si aggiungono anche il servizio di addetti al monitoraggio delle spiagge libere per verificare il rispetto, da parte dell’utenza, delle disposizioni in merito al distanziamento sociale e delle attrezzature e a fornire informazioni sul corretto utilizzo delle aree. L’affidamento prevede una spesa di 163.500 euro più iva.

“Anche quest’anno, grazie anche alla collaborazione della Cooperativa bagnini – afferma l’assessora alle Attività produttive e Demanio Michela Brunelli -, possiamo offrire una spiaggia sicura ai nostri ospiti e cittadini, che possono godere del mare, del sole e di tutte le attività possibili sull’arenile. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti, nelle spiagge libere e nei tratti di spiaggia fra Pinarella e Tagliata, a garantire il servizio di salvamento, che partirà sabato 29 maggio. Nonostante le difficoltà e la complessità del periodo che stiamo vivendo, possiamo offrire 9 chilometri di spiaggia sicura e organizzata ai nostri turisti e ai nostri cittadini, un valore aggiunto fondamentale che arricchisce l’offerta complessiva della nostra città”.