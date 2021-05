Comune di Ravenna: dal 10 giugno pratiche edilizie in un click col portale Accesso Unitario. Oggi seminario per i tecnici 

A partire da giovedì 10 le pratiche inerenti gli interventi di edilizia residenziale dovranno essere inviate al Comune di Ravenna in modalità telematica, tramite il portale regionale Accesso Unitario.

Il passaggio alla modalità telematica di presentazione delle pratiche, spiegano dal Comune, oltre a garantire una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi legati agli interventi edilizi, consentirà uno snellimento delle procedure e un più corretto monitoraggio delle tempistiche, grazie alla possibilità di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei procedimenti, anche in funzione della crescente richiesta legata agli incentivi fiscali (ad esempio il bonus 110%). Si potrà fare tutto con un semplice click, direttamente dal proprio studio.

Per illustrare il funzionamento del portale regionale Accesso Unitario, il Comune di Ravenna ha organizzato per , giovedì 27 maggio, un webinar indirizzato ai tecnici che operano nella zona di Ravenna. Precedentemente, in una fase sperimentale, un gruppo selezionato di tecnici ha già testato le modalità di utilizzo del portale.

“L’attivazione del portale Accesso Unitario per le pratiche inerenti lo Sportello unico per l’edilizia – dichiara l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte – rappresenta un’importante innovazione digitale, della quale il Comune di Ravenna è stato capofila insieme a quello di Reggio Emilia: un’esperienza importante che ci ha visto lavorare in sinergia con la Regione Emilia-Romagna e Lepida, la società in house per l’infrastrutturazione telematica. Questa nuova piattaforma ci consentirà di fare un passo importante verso la digitalizzazione e di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del servizio da parte dei cittadini e dei tecnici professionisti. Inoltre si potrà porre un freno alla produzione di pratiche cartacee a fronte della creazione di un archivio digitale”.