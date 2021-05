Faenza. Modifiche alla viabilità previste tutti i martedì dal 1° giugno al 27 luglio

In occasione della manifestazione Martedì d’estate a Faenza 2021, con delibera del 26 maggio, il Comune di Faenza ha stabilito una serie di modifiche della viabilità, per salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare intralci alla viabilità.

Modifiche alla viabilità ordinaria nel comune di Faenza



i giorni martedì 1, 8, 15, 22, 29 giugno 2021 e 6, 13, 20, 27 luglio 2021:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore dalle ore 17.00 alle ore 24.00 in piazza Martiri della Libertà nei box di sosta in corrispondenza dei civici 36 – 37 – 38 (4 box auto), 16 – 16A – 17 (3 box auto ed i box riservati a ciclomotori e motocicli), 22 – 23 (5 box auto);

i giorni martedì 1, 8, 15, 22 giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00:

divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli a motore in piazza della Legna, corso Matteotti dall’intersezione con piazza della Legna all’intersezione con via Mura Gioco del Pallone, via Torricelli dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Zuffe, via Marescalchi dall’intersezione con via Torricelli all’intersezione con piazza Martiri della Libertà, vicolo Sant’Antonio dal civico 6 all’intersezione con via Torricelli;

– divieto di transito per tutti i veicoli a motore in via Severoli eccetto i veicoli con destinazione o provenienza via Severoli, via Nazario Sauro, via Pistocchi;

– doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti da corso Matteotti, via San Bartolo e dalle vie di seguito indicate in: via Severoli, via C.C. Scaletta, vicolo Naldi, vicolo Gottardi, vicolo Contradino, via Castellani, via Orto Sant’Agnese, via Terracina, via Cavina, via Gucci, via Borgo d’Oro, via Viarani, via Sant’Agostino;

– obbligo di svolta a sinistra in via Castellani all’intersezione con piazza della Penna per i veicoli circolanti con direzione di marcia Firenze – Ravenna;

– obbligo di svolta a destra in via Castellani all’intersezione con piazza della Penna per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze;

– obbligo di svolta a sinistra in via S. Maria dell’Angelo all’intersezione con via Zanelli per i veicoli circolanti con direzione di marcia Bologna – Forlì;

– obbligo di svolta a destra in via Severoli all’intersezione con via Zanelli per i veicoli circolanti con direzione di marcia Forlì – Bologna;

– obbligo di proseguire diritto in via Ceonia all’intersezione con via Minardi per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze;

i giorni mercoledì 9, 16, 23 giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00:

– divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli a motore in corso Garibaldi dall’intersezione con via XX Settembre all’intersezione con via della Croce;

– doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti da corso Garibaldi, vicolo Cannone e dalle vie di seguito indicate in: via Acquatino, via Fadina dall’intersezione con via G. M. Emiliani all’intersezione con corso Garibaldi, via Micheline, via Laderchi, via Tomba;

– senso unico di marcia con direzione Bologna-Forlì in via Bertucci dall’intersezione con corso Garibaldi all’intersezione con via Paolo Costa;

– obbligo di svolta a destra in via Bertucci all’intersezione con via Paolo Costa per i veicoli circolanti con direzione Forlì-Bologna;

– obbligo di svolta a sinistra in via Bertucci all’intersezione con via Paolo Costa per i veicoli circolanti con direzione Bologna-Forlì;

i giorni venerdì 4, 11, 25 giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00:

– divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli a motore in corso Saffi dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Manfredi, via Pistocchi dall’intersezione con piazza Nenni all’intersezione con corso Mazzini, corso Mazzini dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Zanelli;

il giorno martedì 29 giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 24.00:

– divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli a motore in corso Europa dall’intersezione con piazza Lanzoni all’intersezione con via Carchidio, eccetto il tratto limitrofo e intersecante lo stesso corso Europa compreso tra i civici 11 e 67;

– doppio senso di circolazione in via Sant’Antonino per i veicoli diretti o provenienti da corso Europa, via Marcello, via Mura Polveriera, via Pompignoli, via Sant’Antonino;

i giorni martedì 6 e 13 luglio 2021

– divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e divieto di transito per tutti i veicoli a motore dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in corso Garibaldi dall’intersezione con via XX Settembre all’intersezione con via della Croce, piazza della Libertà, piazza del Popolo, corso Mazzini dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via San Filippo Neri, via Pistocchi dall’intersezione con piazza Nenni all’intersezione con corso Mazzini, corso Saffi dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Manfredi;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti da corso Garibaldi, vicolo Cannone e dalle vie di seguito elencate in: via Acquatino, via Fadina dall’intersezione con via G. M. Emiliani all’intersezione con corso Garibaldi, via Micheline, via Laderchi, via Tomba;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 senso unico di marcia con direzione Bologna-Forlì in via Bertucci dall’intersezione con corso Garibaldi all’intersezione con via Paolo Costa;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a destra in via Bertucci all’intersezione con via Paolo Costa per i veicoli circolanti con direzione ForlìBologna;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a sinistra in via Bertucci all’intersezione con via Paolo Costa per i veicoli circolanti con direzione BolognaForlì;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti dalle vie di seguito indicate in: via Zanelli e via Ughi;

i giorni martedì 20 e 27 luglio 2021

– divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e divieto di transito per tutti i veicoli a motore dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in piazza della Legna, corso Matteotti dall’intersezione con piazza della Legna all’intersezione con via Mura Gioco del Pallone, via Torricelli dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Zuffe, via Marescalchi dall’intersezione con via Torricelli all’intersezione con piazza Martiri della Libertà, vicolo Sant’Antonio dal civico 6 all’intersezione con via Torricelli, piazza della Libertà, piazza del Popolo, corso Mazzini dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Zanelli, via Pistocchi dall’intersezione con piazza Nenni all’intersezione con corso Mazzini, corso Saffi dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via Manfredi;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 divieto di transito per tutti i veicoli a motore in via Severoli eccetto i veicoli con destinazione o provenienza via Severoli, via Nazario Sauro, via Pistocchi;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti da corso Matteotti, via San Bartolo e dalle vie di seguito indicate in: via Severoli, via C.C. Scaletta, vicolo Naldi, vicolo Gottardi, vicolo Contradino, via Castellani, via Orto Sant’Agnese, via Terracina, via Cavina, via Gucci, via Borgo d’Oro, via Viarani, via Sant’Agostino;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a sinistra in via Castellani all’intersezione con piazza della Penna per i veicoli circolanti con direzione di marcia Firenze – Ravenna;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a destra in via Castellani all’intersezione con piazza della Penna per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a sinistra in via S. Maria dell’Angelo all’intersezione con via Zanelli per i veicoli circolanti con direzione di marcia Bologna-Forlì;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di svolta a destra in via Severoli all’intersezione con via Zanelli per i veicoli circolanti con direzione di marcia Forlì – Bologna;

– dalle ore 18.00 alle ore 24.00 obbligo di proseguire diritto in via Ceonia all’intersezione con via Minardi per i veicoli circolanti con direzione di marcia Ravenna – Firenze.