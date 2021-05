Le attività estive del Centro per le Famiglie dell’URF dedicate a famiglie “in attesa” e con figli piccoli

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con i servizi e le associazioni del territorio, ha organizzato, nei mesi di giugno e luglio, diverse iniziative da svolgersi nei parchi pubblici dedicate a sostenere i genitori in attesa di un bambino e quelli con figli fino agli otto anni.

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 maggio, alle 10, quando, nella cornice del parco Bertozzi, in via Corelli a Faenza, si terrà l’incontro informativo ‘Bebè a costo zero’. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione GaaF, Gruppo allattando a Faenza, che, oltre a promuovere sostenibili e sani stili di vita fin dalla nascita come l’allattamento naturale, l’uso di fasce e marsupi ergonomici e di pannolini lavabili, gestisce anche la ‘Pannolinoteca’ presso il Centro per le famiglie, all’interno dei locali di Faventia Sales, nell’ex Complesso dei Salesiani. Durante l’incontro sarà approfondito anche l’uso di pannolini lavabili e, ai genitori interessati, verrà donata una eco-sportina contenente un pannolino lavabile e materiale informativo. Il progetto condiviso dal Centro per le famiglie, delle volontarie del GaaF, dall’associazione ‘Fraternità e Lavoro aps’ e con il contributo di Caritas, nasce per dare il benvenuto ai nuovi nati e per avvicinare i genitori a uno stile rispettoso della salute e dell’ambiente.

Il Centro per le famiglie insieme alle Biblioteche del territorio e alla Scuola di musica Sarti condurrà poi il programma ‘Famiglie all’aperto’ diviso in due corsi: per bambini fino a 12 mesi e tra l’anno di vita e i 36 mesi. Gli appuntamenti saranno a cadenza settimanale e si spazierà dalla lettura alla musica passando dalla pittura e da altre attività creative.

Per i più grandi, a partire dal 22 giugno, partirà poi ‘Tutti fuori’, laboratori in collaborazione con il Ceas della Romagna faentina, momenti di lettura in compagnia della Biblioteca Manfrediana e dei volontari di ‘Nati per leggere’.

Tutte le iniziative saranno svolte in presenza nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in merito all’emergenza sanitaria. È possibile partecipare agli eventi inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: informafamiglie@romagnafaentina.it.

Per informazioni consultare la pagina Facebook ‘Centro Famiglie Unione Romagna Faentina’ oppure telefonare allo 0546.691871.