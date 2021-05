Polemica su camper multati. Il sindaco di Ravenna: “Camperisti valore per il territorio ma rispettino le regole”

Dopo la serie di sanzioni che nei giorni scorsi ha colpito alcuni camperisti in sosta in aree del ravennate non adibite al campeggio e dunque non attrezzate con tutti i servizi relativi, prosegue la polemica: sulla ‘questione camper’ interviene anche l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: “arriva la bella stagione e si scatenano i sindaci anticamper – scrivono dall’ANC – uno per tutti il sindaco del Comune di Ravenna che ha dichiarato guerra ai camperisti. Ha infatti inserito nel regolamento di polizia Urbana il divieto di permanenza/sosta ai camperisti che dormono dentro l’autocaravan oppure semplicemente bevono il caffè assimilando tali attività al campeggio. Contravvenzionano e consegnano il DASPO, il cosiddetto foglio di via per sicurezza pubblica, ai camperisti trovati fuori dalle aree sosta o camping”.

“Inoltre – aggiunge l’associazione – sostiene che le autocaravan dei residenti debbano essere tenute sempre in rimessaggio salvo per partire per un viaggio. La nostra Associazione prosegue la giornaliera guerra per la difesa del diritto a circolare e sostare con l’autocaravan, conseguendo una serie di successi rappresentati dalle sentenze emanate dai TAR, Giudici di Pace e Corti di Appello nonché ottenendo provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni alle autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Il sindaco di Ravenna è un esempio per gli altri 7.914 sindaci italiani”.

“I camperisti – interviene il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale – sono un valore per il territorio e rappresentano una forma di turismo con una ricaduta economica importante. Questo è sempre stato il mio pensiero ed anche di tutti gli esponenti della mia amministrazione. Ma se il turismo dei camperisti si svolge indiscriminatamente, finisce per entrare in contrasto con il territorio: sono anni che riceviamo le proteste da parte degli esercenti e dei residenti di Marina di Ravenna per condotte non corrette dei camperisti e da anni sul nostro territorio le istituzioni lavorano per realizzare aree camper adatte. I nostri campeggi e le nostre aree camper attrezzate offrono servizi di altissima qualità a prezzi concorrenziali. Strade e parcheggi non sono luoghi idonei per campeggiare, così come non credo che il parcheggio di Marinara abbia questo tipo di vocazione. Aggiungo che l’Amministrazione sta acquisendo una vasta area vicino al parcheggio scambiatore di Marina e sta considerando l’ipotesi di destinarne una porzione ad area camper, naturalmente previo accordo della località”