Ravenna. Consegnati ai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria gli attestati di partecipazione al corso 2021

Complici le nuove aperture in vigore con l’ultimo DPCM e una bella giornata di sole, il presidente Ivo Angelini ha recentemente consegnato ai nuovi soci gli attestati di partecipazione al corso per volontari GCA 2021 e le nuove divise.

L’ampia area del Tiro a segno di Ravenna, infatti, domenica scorsa ha ospitato l’incontro in presenza fra nuovi e vecchi tesserati, che si sono potuti scambiare impressioni e progetti guardandosi finalmente negli occhi.

Alla consegna hanno partecipato il Comandante CF Maurizio Rizzo della Capitaneria di Porto, nonché docente al corso 2021; l’Assessore comunale Gianandrea Baroncini e Stefano Ravaioli, Dirigente Comunale della Protezione Civile: tutti hanno speso parole di lode per le attività della Guardia Costiera Ausiliaria, per la completezza del corso nonché per la partecipazione e l’impegno profuso al Centro vaccinale del Pala de André.

All’evento erano presenti anche i docenti del corso Cav. Girovaghini e Franco Tramonti che si sono complimentati con l’Associazione.

Durante la mattinata sono state inoltre consegnate le targhe di partecipazione al XXXVII campionato d’inverno 2018/19 tenutosi presso il RYC.

Un altro momento clou della mattinata ha visto la consegna al Decano Enzo Lodola, Presidente Onorario di GCA, di un Diploma di Benemerenza e di una medaglia d’argento per l’impegno e la professionalità dimostrati nella salvaguardia delle persone in mare.

Tali riconoscimenti erano stati rilasciati dalla Società Nazionale di Salvamento nel 2019, in occasione del “Premio Marcante” di Genova (manifestazione UISP Subacquea che negli anni ha consegnato riconoscimenti ai più grandi nomi legati al mare) ma non erano stati ancora consegnati a causa dell’emergenza Covid – 19.

La mattinata si è conclusa con un brindisi e un piccolo rinfresco a base di panini home made e tanti, tanti dolci…