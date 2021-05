Cia-Conad. Il faentino Maurizio Pelliconi confermato presidente. Nel consiglio di amministrazione 4 nuovi soci

Il socio faentino Maurizio Pelliconi, 53 anni, è stato confermato presidente di Commercianti Indipendenti Associati, cooperativa di dettaglianti del sistema nazionale Conad presente con 277 punti vendita nei territori di Romagna, Repubblica di San Marino, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Pelliconi proviene da una famiglia di commercianti ed è entrato giovanissimo nel mondo del dettaglio.

Oggi gestisce con due soci il Superstore Filanda di Faenza, che oltre al supermercato alimentare offre servizi aggiuntivi a marchio Conad quali il distributore carburanti, la parafarmacia e il ristorante self service Con Sapore. È inoltre presidente di ANCD, Associazione Nazionale delle Cooperative tra Dettaglianti. Conferma anche per l’amministratore delegato e direttore generale Luca Panzavolta.

Di nuova nomina è il vicepresidente, il socio di Pesaro Massimo Marchionni, che già ricopriva la carica di consigliere di amministrazione. Marchionni, 53 anni, è amministratore della società Tre Effe srl e insieme ad altri 5 soci gestisce un Conad a Fossombrone (PU) e un Superstore con bar ristorante Con Sapore a Fermignano (PU); a questi si è aggiunto, dal febbraio 2020, anche lo Spazio Conad di Fano, ipermercato rientrante nell’acquisizione Auchan.

«Sono socio dal 1990 e questo incarico a cui sono stato chiamato rappresenta per me il coronamento di un lungo percorso nel mondo Conad – commenta Marchionni. – Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata e continuerò a impegnarmi per dare un contributo costruttivo alla vita della cooperativa. La mia esperienza è quella di chi, partito come ragazzo di bottega, è riuscito con il tempo a crescere professionalmente, grazie a impegno, sacrifici, dedizione e soprattutto tanta passione, anche grazie al supporto della cooperativa e degli altri soci che a livello formativo mi hanno dato importante aiuto, arrivando anche a ruoli di responsabilità verso la Cooperativa e verso tutti gli altri soci che siamo chiamati a rappresentare».

Nel consiglio di amministrazione, composto da 16 persone, fanno il loro ingresso quattro nuovi soci: Loredana Corzani di Ravenna; Filippo Lorenzini di Savignano sul Rubicone; Giuseppe Righi di Urbino; Mario Caione, dello Spazio Conad di Curno in provincia di Bergamo, per l’area lombarda.

Gli altri componenti, riconfermati, del consiglio di amministrazione sono Mauro Bosio (dirigente apicale di Conad nazionale), Denis Barichello, Thomas Bellucci, Marina Colomban, Enrico Gaspari, Matteo Lorenzini, Marco Mazzoni, Claudio Pierini e Vanni Zanfini.

LE BIOGRAFIE DEI NUOVI CONSIGLIERI

Loredana Corzani, ravennate, 58 anni, della società LO.AN.S snc. Socia di lungo corso della Cooperativa, Loredana è in società dal 2013 con i due figli, Simona e Andrea, con i quali gestisce un Conad City a San Pancrazio, nel ravennate, e un Conad in via Cesarea, a Ravenna città, oggetto di un recente intervento di complessivo rinnovamento che ha totalmente ridisegnato il negozio, oggi dotato anche di bar Con Sapore Conad.

Filippo Lorenzini, della società IACOPO snc, con i suoi 31 anni è il consigliere più giovane. Nipote e figlio di soci Conad, ha iniziato in autonomia la gestione di un Conad City nel 2012; oggi gestisce 3 punti vendita, due a Savignano (un Conad e uno Spesa Facile) e uno a San Mauro Pascoli, costruito ex novo e inaugurato a metà marzo.

Giuseppe Righi, 43 anni di Urbino, è in Conad dal 2006; socio Cia dapprima con un’altra società, nel 2020 ha iniziato un’esperienza in autonomia prendendo in gestione con la sua società G.R. Supermercati il Conad di Vallefoglia frazione Montecchio, in provincia di Pesaro Urbino, negozio derivante dall’acquisizione Auchan.

Mario Caione, 57 anni, è il nuovo consigliere di area lombarda. Già socio Cia con la Emmeci Rimini dal 2015 (che gestisce lo spazio Conad Le Befane di Rimini), nel 2020 ha dato vita alla nuova società MGS Ipermercati srl insieme a due soci, con i quali gestisce due Spazio Conad ex Auchan: quello di Curno, in provincia di Bergamo, e quello di Merate, in provincia di Lecco.