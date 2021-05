Disordini MiMa. Sindaco, Associazioni e CdZ: “Problema di ordine pubblico, necessario presidiare la zona con consistente impiego delle forze dell’ordine”

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri, il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu, Ascom, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Cooperativa Bagnini e Consiglio di Zona di Milano Marittima hanno mandato una lettera alle Autorità (al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, all’Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo,

commercio Andrea Corsini, al Prefetto di Ravenna Enrico Caterino e al Questore di Ravenna Giuseppina Stellino) riguardo l’inizio della stagione estiva 2021 e, soprattutto, riguardo i recenti disordini avvenuti a Milano Marittima:

La città di Cervia si è preparata nel modo migliore per presentarsi pronta alla riapertura della

stagione turistica dopo un difficile periodo di chiusura e restrizioni.

Amministrazione Comunale e operatori stanno facendo di tutto per rendere accogliente e

ospitale ogni angolo della città.

Non possiamo permetterci che per responsabilità di alcuni facinorosi sia lesa l’immagine

dell’intera località. Possiamo comprendere che la riconquistata libertà di circolare e di avere relazioni abbia indotto alcune persone ad abusare delle nuove normative; ma non è

tollerabile che i comportamenti siano al di fuori delle regole di convivenza civile.

In questi mesi non ci siamo limitati a fare proclami.

E’ stato predisposto un piano della

sicurezza che prevede l’istituzione di 2 nuovi posti di Polizia Locale e una forte

collaborazione con la Polizia Locale di Ravenna per nuovi servizi operativi sul territorio.

Ma soprattutto si è cercato di affermare un modello turistico che mettesse al bando gli

eccessi nell’abuso dell’alcool e i comportamenti lesivi della libertà altrui con l’adozione di

ordinanze molto restrittive.

In particolare a Milano Marittima abbiamo concentrato le nostre forze di Polizia Locale e

attivato un servizio di street tutor, ma nel contempo abbiamo un programma di eventi molto

qualificato e il progetto del Parco Urbano.

Evidentemente non basta; il problema è diventato di ordine pubblico e richiede uno sforzo

congiunto di tutte le forze dell’ordine per evitare conseguenze più gravi.

Siccome il problema è circoscritto in una zona centrale di Milano Marittima e, per il

momento, nei fine settimana, è necessario presidiarla con un consistente e persistente

presidio delle forze dell’ordine per prevenire e reprimere atti lesivi della libertà altrui.

Gli stessi operatori di quell’area non devono favorire comportamenti scorretti e illegali

osservando scrupolosamente le regole nel consumo di alcool e nell’impostazione del proprio

locale e se necessario cambiando profondamente la propria offerta commerciale.

Chi non segue le regole e si comporta scorrettamente distorcendo l’immagine della nostra

località non solo va perseguito a norma di legge ma deve essere anche isolato dal contesto

economico e sociale.

Infine chiediamo alla Regione Emilia Romagna di sostenere la nostra richiesta, più volte

reiterata, al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Provincia di

Ravenna e al Ministero degli Interni, di aprire il Posto di Polizia a Pinarella e di rafforzare tutti

i presidi delle Forze dell’Ordine nel nostro Comune per il periodo estivo. Nonostante lo sforzo

encomiabile compiuto nella scorsa stagione dai comandi provinciali non comprendiamo perché non sia programmabile per tempo un’organizzazione delle forze dell’ordine che tenga

conto dei diversi periodi stagionali.

Se è vero che il turismo è una leva fondamentale per la ripresa della nostra economia non si

capisce perché a livello centrale non si pensi a rafforzare, sul piano della sicurezza, località

come le nostre che fanno quasi 4 milioni di presenze.