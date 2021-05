Non si ferma la solidarietà dei cittadini ravennati a sostegno dell’Ospedale S. Maria delle Croci. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna di 2 pulsossimetri notturni donati dal Lions Club Padusa destinati all’ambulatorio per lo studio e le terapia delle apnee ostruttive del sonno in età pediatrica e di alcuni degli arredi destinati ai nuovi ambulatori dell’UO di Otorinolaringoiatria, diretta dal Dott. Andrea De Vito, donati dalla fondazione Alice, in collaborazione con la BCC Forlivese-Imolese e Ravennate.

Gli ambulatori, che da tre sono diventati cinque e presto saranno inaugurati, consentiranno di aumentare l’offerta per l’utenza, sia per quanto riguarda l’accesso ambulatoriale ordinario e in urgenza, sia per la attivazione di percorsi dedicati a specifiche patologie ORL.

L’avvio delle attività dell’ambulatorio per lo studio e la terapia delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), in età adulta e pediatrica, quest’ultimo condiviso con la UO di Pediatria, ha coinciso tra l’altro con l’inserimento della UO di Ravenna nel gruppo di studio del prestigioso Boston Children’s Hospital, diretto dal Prof Umakanth.

Sono inoltre stati allestiti l’Ambulatorio per la diagnosi e terapia della Sordità, comprese le protesi impiantabili e gli impianti cocleari nell’adulto; l’Ambulatorio di Degluttologia; l’Ambulatorio di Vestibologia e riabilitazione vestibolare; l’Ambulatorio per il Follow-up del paziente Oncologico, in collaborazione con le UO di Oncologia e Radioterapia; l’ Ambulatorio per le procedure chirurgiche ambulatoriali minori (biopsie urgenti, turbinoplastica, palatoplastica), compresa la applicazione delle radiofrequenze; l’Ambulatorio di Foniatria e Logopedia e l’Ambulatoiro Rinologico per la terapia medica avanzata della poliposi nasale.

Tutte queste attività, alcune delle quali già attive presso l’ORL di Ravenna, trovano una migliore collocazione e organizzazione nel nuovo assetto, reso possibile anche grazie alle donazioni.

“E’ con grande soddisfazione che ricevo oggi queste donazioni – afferma il Dott. De Vito – e voglio esprimere gratidudine nei confronti dei donatori, che con il loro sostegno confermano la generosità e solidarietà che la città di Ravenna sta manifestando con diverse iniziative nei riguardi della UO che dirigo da Febbraio 2020″.

Un ringraziamento anche da parte della direzione medica ospedaliera, in capo alla Dott.ssa Francesca Bravi, che afferma -” Le donazioni di oggi consolidano storici rapporti di collaborazione a sostegno della sanità locale, che denotano un contesto generoso e al contempo un forte attaccamento della società civile all’ospedale della nostra città, che non può che renderci orgogliosi”.