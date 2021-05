Faenza. Francesco Gorini lascia la Federazione Italiana Sbandieratori

Francesco Gorini, dopo 12 anni come Commissario Tecnico, lascia la Federazione Italiana Sbandieratori. Di seguito il testo completo della lettera di ringraziamento alla Federazione.

“Buongiorno cari Presidenti e cari atleti, con queste poche righe, volevo ringraziarVi della collaborazione in questi lunghissimi anni nei miei confronti in quanto Commissario Tecnico della Nazionale F.I.S.B.

Le numerose e prestigiose trasferte e le varie convocazioni ci hanno portato a collaborare con tutti voi Atleti e Presidenti dei vari Gruppi Sbandieratori e Musici.

Oltre 400 atleti avete aderito e partecipato in rappresentanza di oltre 50 Gruppi della Federazione dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto alla Puglia, dalla Toscana all’Abruzzo, dalla Liguria alla Calabria, dal Lazio all’Emilia Romagna e dalla Campania alle Marche.

Ringrazio il Prof. Danilo Pederini storico Presidente F.I.S.B. che mi ha fortemente voluto e nominato per cambiare l’impostazione della Nazionale nel 2009 e ringrazio anche il Commissario Tecnico Ivo Fiandrino di Fossano mio compagno di viaggio che grazie a Lui e alle varie sinergie abbiamo ottenuto importanti successi come:

· Dubai (UAE) marzo 2009: Cerimonia d’apertura “Dubai World Cup”;

· Pescara 26 giugno 2009: Stadio Adriatico, Cerimonia d’apertura Giochi del Mediterraneo;

· Donetsk (Ucraina) 29 agosto 2009: Cerimonia d’apertura Stadio “Donbass Arena” – Shakhtar;

· Dubai (UAE) dicembre 2009: UAE Parade National Day;

· Torino 8 settembre 2011: Cerimonia d’inaugurazione dello “Juventus Stadium”;

· Tblisi (Georgia) maggio 2012: Esibizione presso l’Ambasciata italiana;

· Milano 10 ottobre 2012: “Cerimonia delle bandiere” EXPO2015;

· Washington, D.C. (U.S.A.) maggio 2013: Esibizione “Open House” presso l’Ambasciata italiana;

· Siena 3 giugno 2013: Spettacolo “Welcome”;

· Bologna 22 marzo 2014: Show al concerto di Elisa “L’anima vola Tour”;

· Roma 20 maggio 2014: Stadio Olimpico “Italia – Brasile” calcio vecchie glorie;

· Doha (Qatar) 22 dicembre 2014: Cerimonia d’apertura “Supercoppa 2014 – Juventus/Napoli”;

· Milano 2 giugno 2015: Show “Festa della Repubblica Expo2015” Piazza Italia Albero della Vita;

· Doha (Qatar) 29 aprile 2016 – Show alla “Qatar Cup Final” (Finalissima campionato di calcio);

· Baku (Azerbaigian) 19 giugno 2016 – Cerimonia d’apertura “GP Europa” Baku City Circuit Formula 1.

· Ascoli 10-12 marzo 2017 – “Cinquantennale F.I.S.B.”.

· Kolkata (India) 22-30 settembre 2018 – Cerimonia Indian Super League.

Come CT è stato un percorso abbastanza lungo, entusiasmante e mi ha arricchito incontrando tantissime persone in giro per il mondo, come nell’inaugurazione di due Stadi di calcio in Europa, alla F1, dall’Ambasciata in America all’Albero della Vita a Milano, dai Giochi del Mediterraneo a colui che mi ha insegnato l’exit strategy, assieme ad alcuni di Voi ho girato tre continenti, facendo spettacolo di alto livello e con vari riconoscimenti e premi importanti.

Non dimentichiamo in queste percorso federale anche le 2 Cerimonie Olimpiche (2002 e 2006) che ci hanno fatto crescere come “Sbandieratori”.

A questo punto, non essendo più socio della Federazione nel 2021, lascio il mio incarico e ringrazio la Federazione Italiana Sbandieratori dalla prima persona all’ultima per avermi dato questa possibilità, auguro a tutti Voi di partecipare alle migliori avventure e vi dico semplicemente: grazie”.