FIAB Ravenna. Sabato 29 maggio uscita di gruppo fino a Bagnacavallo

Questo sabato la nostra uscita in gruppo ci porta a Bagnacavallo – riporta la nota di FIAB Ravenna -. L’appuntamento è in Piazza San Francesco alle ore 9. Da qui, dopo i controlli previsti per le disposizioni anti COVID, inizieremo il nostro tour di circa 45 km per arrivare nella bella piazza principale su cui si affacciano il Palazzo Comunale e il Teatro Goldoni.

Bagnacavallo è un bellissimo centro del ravennate che conserva l ’antico nucleo storico centrato sulla piazza verso la quale convergono le vie porticate ricche di palazzi nobiliari ed edifici religiosi, testimonianza di un passato importante. La

cittadina offre molto di più di quanto si possa assaporare con la nostra escursione in bicicletta, ma il nostro è come sempre uno spunto da approfondire poi liberamente. Oggi Bagnacavallo è una città che ha saputo mettere insieme il

rispetto per la natura, la valorizzazione della cultura, dell’arte e dell’enogastronomia.

Noi, dopo una breve pausa, ripartiremo per rientrare a Ravenna passando da Borgo Stecchi e Godo, come sempre lungo strade a basso traffico o ciclabili laddove possibile.

I prossimi appuntamenti con FIAB Ravenna saranno per la 3° Giornata Mondiale della Bicicletta che celebreremo con due distinti eventi il 2 e il 3 giugno. Per questi eventi forniremo i dettagli nei prossimi giorni.