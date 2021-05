I turisti premiano Brisighella: quasi 400 in pochi giorni le visite alla Rocca

In seguito ai decreti di riapertura il Comune di Brisighella ha registrato una rapida ripresa dell’afflusso turistico; un dato che paga gli sforzi delle attività private e dell’Amministrazione Comunale per garantire una ricettività in linea con il rispetto delle regole in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

La Rocca di Brisighella, uno dei monumenti maggiormente rappresentativi del territorio ha richiesto un’apertura in forma molto contingentata. Nonostante questo, ha visto in pochissimi giorni il passaggio di quasi 400 turisti provenienti da svariate località dell’Emilia-Romagna e oltre.

La Rocca di Brisighella sarà visitabile anche il 1° e il 2 giugno, dopodiché fino al 12 settembre nei feriali con orario 10-12/16-18 e nei festivi e prefestivi 10-12.30/15-19. Il Museo Ugonia conferma l’apertura nei giorni festivi e prefestivi nei seguenti orari: 10-12.30/15-19.

Grande afflusso di turisti anche nelle aree verdi del paese. Il parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola in particolare si presta, sia per i giovani che per le famiglie, come meta di relax e/o attività di trekking lungo gli innumerevoli sentieri tracciati.

Non da ultima la ristorazione, proposta in sicurezza e all’insegna dell’eccellenza dei prodotti tipici del territorio brisighellese: prodotti facilmente reperibili anche nelle riaperte attività di mercato o nei caratteristici negozi del centro storico.

Particolarmente valorizzata in questo periodo la produzione autoctona del carciofo Moretto, il cui gusto viene in genere esaltato dall’Olio di Brisighella, un prodotto che nell’annata 2020 ha raggiunto un livello qualitativo particolarmente elevato; dato confermato anche dai riconoscimenti ottenuti dalle guide gastronomiche del settore.