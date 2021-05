Lavoratori in nero in bar ed alberghi della riviera tra Ravenna e Cervia. Alcuni percepivano anche i ristori

A seguito di attività programmate, l’Ispettorato del Lavoro di Ravenna, ha avviato alcune verifiche volte a contrastare l’occupazione del lavoro “nero” e delle irregolari percezioni di misure economiche a sostegno del reddito, anche con particolare riguardo alla Cassa Integrazione “Covid 19” ed al reddito di cittadinanza.

Gli ispettori hanno controllato alcune strutture alberghiere ed alcuni esercizi pubblici, dove sono stati intercettati 8 lavoratori completamente irregolari, e dopo specifiche verifiche è stato anche constatato che alcuni dei lavoratori irregolari, prendevano i ristori economici senza valido titolo.

Sono state così elevate sospensioni delle attività di impresa, in quanto, il personale in “in nero” superava il 20% dei lavoratori occupati, sospensioni rese necessarie per la tutela della salute e sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.

Dai controlli sono emerse violazioni per lavoro nero per un totale complessivo di 14 mila euro, e si è anche proceduto con le segnalazioni di Legge.

L’Ispettorato del Lavoro di Ravenna ribadisce la propria presenza di costante presidio e tutela di legalità del Lavoro.