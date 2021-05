Migliora situazione della pandemia in Italia. Dal 14 giugno l’Emilia-Romagna può diventare zona bianca, senza più restrizioni

La situazione della pandemia in Italia continua a migliorare. L’Rt nazionale adesso è pari a 0,72, mentre la scorsa settimana il dato era leggermente superiore, cioè 0,78. È questo il primo dato che emerge dal monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e Ministero alla Salute che si riunisce ogni venerdì per fare il punto della situazione. Il rallentamento dell’epidemia è dimostrato anche dall’incidenza del numero di casi settimanali per 100mila abitanti, che per la prima volta è sceso a livello nazionale sotto la soglia considerata di sicurezza, cioè 50. Oggi è infatti a quota 47. Da lunedì prossimo 31 maggio intanto tre regioni – Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia – vanno in zona bianca, come ormai era ampiamente atteso. In queste regioni termina ogni regime di restrizione e scompare anche il coprifuoco.

Sempre in base ai dati, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo vanno verso il bianco a partire da lunedì 7 giugno. È iniziato anche il conto alla rovescia di tre settimane per raggiungere il colore bianco in Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte e Puglia. Queste cinque regioni hanno infatti un’incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. Se le cose continuano così, come è molto probabile, il 14 giugno diventeranno bianche.

“Per entrare in zona bianca occorre un’incidenza settimanale dei casi di coronavirus sotto 50 su 100mila abitanti per tre settimane di fila e l’Emilia-Romagna è candidata a poterci arrivare a metà giugno, noi confidiamo e speriamo di poterci arrivare anche grazie a un evidente decremento dei casi”. Lo ha detto Raffaele Donini, assessore alla Salute in Emilia-Romagna, nel punto sul piano vaccinale in regione. “L’andamento epidemiologico è favorevole per coltivare questa speranza”, ha detto.