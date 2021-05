Ravenna. Disposto il dissequestro dell’ambulatorio del veterinario accusato di maltrattamenti

“Domani mattina mi trovate in ambulatorio” con questo post, pubblicato sul proprio profilo facebook, il veterinario ravennate accusato di “maltrattamenti e uccisioni di animali” ha annunciato ieri , 27 maggio, il dissequestro dell’ambulatorio in base a quanto stabilito martedì dal Collegio del Tribunale del Riesame, difronte al quale il veterinario ha dichiarato di respingere tutte le accuse e di essersi sempre preoccupato per il bene degli animali. La notizia è riportata sul Carlino di Ravenna, nelle pagine di Cronaca Locale, quest’oggi 28 maggio.

Ad inizio maggio, in seguito alle indagini dirette dal pubblico ministero dott.ssa Marilù Gattelli, il personale della Polizia Locale e i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno degli Animali (SOARDA), avevano proceduto a dare esecuzione ad un’Ordinanza di Sequestro preventivo emanata dal Giudice Andrea Galanti a carico del noto veterinario ravennate in seguito alla formulazione di ben 27 capi di imputazione (oltre al maltrattamento e all’uccisione di animali, il veterinario è indagato di detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari).