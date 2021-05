Ravenna, Matteo Salbaroli ha inaugurato “Osteria n. 10 – Il chiosco differente” in Piazza della Resistenza

È stata inaugurata ieri sera venerdì 27 maggio “Osteria n. 10 – Il chiosco differente”, in Piazza della Resistenza a Ravenna. L’osteria-chiosco ha aperto su iniziativa dello chef Matteo Salbaroli, già titolare dei ristoranti L’Acciuga Osteria, Cucina del Condominio e Laboratorio 81.

“Sono andato a fare un grande in bocca al lupo a Matteo ed Edoardo Salbaroli alla loro nuova “Osteria n.10 il Chiosco Differente” in Piazza della Resistenza a Ravenna. L’apertura di una nuova attività è sempre un motivo di gioia per la nostra città, soprattutto dopo l’anno difficile che abbiamo passato. Invito tutti e tutte a passare per assaggiare i suoi manicaretti. Il menù è veramente invitante. Voi cosa scegliereste? Io non vedo l’ora di assaggiare il piatto nel panino con parmigiana pesto di rucola.” Così su Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, che si è rallegrato con Salbaroli per l’apertura di questo nuovo locale.

“È un progetto che avevo in mente da anni, perché mi piace la posizione – aveva raccontato Salbaroli al nostro giornale qualche tempo fa -. Così quando è capitata la possibilità di acquistare il chiosco non me la sono fatta scappare. In questo anno difficile ho voluto affrontare una nuova sfida: un chiosco che proponga panini gourmet, ma non solo”.

“Nella stessa piazza c’è già un chiosco che fa piadine e un altro che fa pesce, quindi non offriremo né l’una né l’altra cosa. Proporremo i prodotti del Laboratorio 81, trasformati in piatti da chiosco. Venderemo anche pasta fresca e primi piatti, ma la novità saranno i “panini” che saranno farciti con ricette rivisitate della tradizione gastronomica italiana, come la parmigiana o i salti in bocca alla romana – prosegue Salbaroli -. Inoltre prepareremo anche una pizza, con impasto alla romana, che il cliente potrà guarnire al momento con prodotti locali come la Mora romagnola, l’aglio nero o gli asparagi, in base alla stagionalità. Sarà una cucina che punterà molto anche sul vegetale”. Il locale è piccolo, circa 40 metri, i prezzi vanno dai 6 ai 10 Euro.