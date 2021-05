Riapre la Casa delle Farfalle a Milano Marittima

Sabato 29 maggio a Milano Marittima riapre le sue porte Casa delle Farfalle, con un primo weekend ricco di iniziative per i più piccoli e con apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 con orario continuato.

Sabato 29 maggio, primo giorno di apertura, per i bambini con età tra 5 e 13 anni ben due proposte divertenti. Alle 10 il laboratorio “Cera una Volta”, per realizzare candele artigianali con veri fogli di cera d’api. Nel pomeriggio, alle 15, il laboratorio “Il mio piccolo orto biologico”, dedicato alla cura degli ortaggi, per imparare a realizzare un mino-orto biologico. Uniche richieste: voglia di divertirsi e di sporcarsi le mani!

Domenica 30 maggio alle 10 il laboratorio “Profumo di Sale, realizzazione di sale profumato alle erbe officinali”, per scoprire come realizzare un barattolino di sale di Cervia aromatizzato alle erbe da utilizzare in cucina per condire le pietanze, e alle 15 “Il vasetto della biodiversità”, laboratorio per produrre un mini Giardino delle Farfalle e degli insetti utili da mettere sui balconi o nei giardini e favorire la biodiversità locale.

Martedì 1 giugno alle 16.45 la Biblioteca Maria Goia di Cervia arriva a Casa delle Farfalle per offrire letture ai bambini e ai genitori. Le letture si svolgeranno nel Giardino delle Farfalle e saranno a cura della bibliotecaria Monica Biselli. L’evento è su prenotazione e la partecipazione è gratuita, per informazioni contattare il num 0544 979384 / 979386 o inviare una mail al biblioteca@comunecervia.it.

L’ingresso a Casa delle Farfalle sarà regolamentato, con numeri contingentati e fasce orarie, per permettere la fruizione in sicurezza e il rispetto delle normative anticontagio. Si consiglia quindi di prenotare il biglietto acquistandolo per tempo su shop.atlantide.net. I laboratori del fine settimana sono inclusi nel biglietto di ingresso, fino a un massimo di 20 partecipanti. Per iscriversi è necessario acquistare il biglietto di ingresso a Casa delle Farfalle, poi prenotare il laboratorio allo 0544 995671 o con mail al casadellefarfalle@atlantide.net (indicando numero del biglietto, numero di bambini partecipanti e recapito telefonico).