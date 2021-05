Vaccinazione anti-Covid. Figliuolo: dal 3 giugno tutti potranno vaccinarsi, a prescindere dalle classi di età

Da giovedì 3 giugno tutta la popolazione italiana fino ai 16 anni potrà vaccinarsi, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Lo ha annunciato oggi 28 maggio il Commissario all’emergenza Francesco Figliuolo durante una visita in Umbria, quando ha spiegato appunto che “dal 3 giugno si darà possibilità a tutte le Regioni e Province di aprire la vaccinazione a tutte le classi di età seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”. Le dosi a disposizione, ha spiegato Figliuolo, saranno 20 milioni. Una circolare della struttura Commissariale chiarirà a breve i contenuti di questa scelta.

Figliuolo ha parlato anche della vaccinazione per i più giovani. “Il piano delle vaccinazioni include anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno da 12 a 15 anni” ha ribadito, ricordato che “la popolazione di adolescenti tra 12 e 15 anni è di circa 2 milioni e 300 mila giovani”. L’Ema approverà oggi i vaccini anche per i minori di 16 anni e l’Aifa recepirà questa autorizzazione. Per i ragazzi al momento verranno somministrati solo vaccini a mRna (Pfizer e Moderna).