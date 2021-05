Associazione Amici del Molino Scodellino. A Castel Bolognese installazione e inaugurazione della cassetta Free Little Library

Domenica 30 maggio, alle ore 11, al mulino Scodellino in via Canale 7 a Castel Bolognese sarà installata e inaugurata la cassetta Free Little Library ( FLL) aderente ad una rete internazionale che inserisce cassette in parchi o in punti caratteristici delle città.

Amici del mulino Scodellino con la produzione di farina di grano tenero romagnolo semintegrale di tipo 2 macinata a pietra e a bassa temperatura intende far proprio il concetto di benessere fisico grazie ad un alimento specialmente sano, con FLL vuole dare il suo speciale contributo al concetto di benessere culturale e mentale che la cultura e la lettura senza dubbio “alimentano”.

Saranno presenti Luca della Godenza sindaco di Castel Bolognese, Julie Wede docente di lingua inglese alla Università degli studi di Bologna e Roberto Ortali costruttore della cassetta.

Nel corso della mattinata Pablo Fernandez Dominguez leggerà in spagnolo una poesia di Garcia Lorca: I pioppi d’argento, Julie Wede la leggerà in italiano, in omaggio al mulino.