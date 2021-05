Cervia On Air. Domenica 30 maggio ultimo Focus Group con i cittadini per la programmazione di una futura Radio web

Domenica 30 maggio alle ore 15.00 presso la Piazza Garibaldi di Cervia è in programma il Focus Group Specialistico relativo al progetto Cervia On Air.

L’evento coinvolgerà alcuni assessori del Comune di Cervia, specialisti e giovani cittadini chiamati a dibattere ed esporre le loro considerazioni sulla tematica del coinvolgimento della cittadinanza in un’epoca in cui il digitale la fa da padrone. Cervia On Air è un processo partecipativo promosso dal Comune di Cervia in collaborazione con la Cooperativa Mosaico e la Regione Emilia Romagna, con il sostegno della Legge 15 ER. Attraverso la partecipazione ad eventi e tavoli di negoziazione i cittadini si sono confrontati su temi sociali e culturali legati alla programmazione di una futura Radio web di Comunità cervese.

Quello di domenica sarà il secondo ed ultimo Focus Group previsto dal processo partecipativo. Il primo, svoltosi online e reperibile sulla pagina Facebook di Cervia On Air ha visto protagonisti 5 giovani cittadini che si sono confrontati pubblicamente su come coinvolgere la cittadinanza giovanile. Sono previsti altri eventi che verranno sviluppati in giro per la città al fine di promuovere il progetto ed includere maggiormente le persone alla partecipazione. Un approccio inclusivo verso tutte le fasce di cittadini permetterà di favorire lo scambio di idee tra generazioni diverse.

Saranno infatti previsti differenti incontri democratici che andranno a toccare vari temi di interesse giovanile e non solo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.