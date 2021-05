Giornata gradevole dal punti di vista delle condizioni meteo, quella di oggi, sabato 29 maggio: il sole brillerà per tutto il giorno nel cielo della provincia di Ravenna, lasciando il posto solo verso sera a qualche annuvolamento. Queste le previsioni nel dettaglio, curate dal sito Arpae Emilia Romagna. Al mattino sulla costa sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 13° sulla costa e 14° sui rilievi°. Temperature massime pomeridiane intorno ai 22°. Velocità massima del vento stimata in 31 km/h. Mare poco mosso.