Dopo alcuni giorni di sconcerto, per la notizia che il medico di medicina generale chiamato a ricoprire l’incarico ad interim nell’ambulatorio del centro commerciale Podium, in via dei Poggi, si sarebbe trasferito, lasciando “a piedi” più di un migliaio di pazienti, già orfani del loro medico di base, lo sfortunato Claudio Benedetti, deceduto prematuramente la scorsa estate a seguito di un malore, i residenti si sono fatti forza e hanno cominciato a protestare, cercando di far arrivare la loro voce a chi di dovere.

E ci sono riusciti. La lettera spedita da Ausl Romagna ad inizio maggio ai pazienti del fu dott. Benedetti, poi seguiti provvisoriamente dal dott. Matteo Turchetti, con la quale si annunciava loro la necessità di scegliere un nuovo medico perché non ne sarebbe stato integrato uno nuovo, è stata poi seguita da una nuova comunicazione: il medico per coprire l’ambulatorio del Podium era stato trovato, grazie alla disponibilità messa in campo dal dott. Andrea Agostino Romeo, che segue dal 24 maggio scorso ha preso in carico i pazienti.

Foto 3 di 3





Il sindaco Michele de Pascale ci ha tenuto ad incontrare tutte le parti in causa coinvolte dalla vicenda e ha dichiarato: “Grazie all’impegno di tante persone, della farmacia Acaba in via dei Poggi al Podium e dell’Ausl della Romagna, da oggi questo quartiere ha di nuovo un medico di medicina generale, un presidio fondamentale. Mai come nell’ultimo anno abbiamo tutti potuto constatare quando sia importante investire sulla sanità territoriale e di prossimità. Continueremo a farlo anche grazie la proficua collaborazione tra cittadini e cittadine, amministrazione e azienda sanitaria”.