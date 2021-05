Ravenna. Alla Sala Ragazzini Dario Vassallo presenta il volume ‘La Verità Negata’

A Ravenna, sabato 29 maggio alle 20.45, alla Sala Ragazzini di Largo Firenze, Dario Vassallo presenta il libro ‘La Verità Negata’. GE.NE.RA Coltivatori di Culture e Legalità è una associazione nata da pochi mesi formata da un gruppo di persone già appartenenti ad alti gruppi e/o associazioni con la voglia di condividere idee, progetti culturali, sociali, spirituali e di cittadinanza attiva da spendere sul territorio ed ampliare l’ offerta culturale della città. Porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale l’assessora alla cultura Elsa Signorino. Modera il giornalista Nevio Galeati. Dopo aver organizzato gli incontri con Riccardo Starnotti su Dante Alighieri Ge.Ne.RA si attiva per parlare di legalità contro tutte le mafie.

“Il libro – racconta Vassallo – è una sorta di ‘Diario di viaggio’, nello spazio temporale di circa 10 anni. Testimonia, soprattutto, l’esistenza di un’altra Italia, quella della gente per bene e di buona volontà”.

Angelo Vassallo ‘il Sindaco Pescatore’ il 5 settembre 2010 viene assassinato con nove colpi di pistola. Con lui, muore il sogno di un territorio libero, dalla criminalità organizzata, dal traffico di stupefacenti, dagli abusi edilizi. Dieci anni di silenzi, omertà, depistaggi.

Prenotazione consigliata su whatsapp – Franca- al 338 2852450, sarà possibile l' ingresso anche a non prenotati, fino a esaurimento posti.

La giornata si divide in due momenti, si parte da Bagnacavallo alle ore 14,15 per la raccolta rifiuti denominata della “Speranza” organizzata dall’associazione “ Cittadino Attivo” di Bagnacavallo. Raccolta della Speranza in memoria del fratello Angelo Vassallo il ‘Sindaco Pescatore’. Dopo la raccolta il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 17,15 presso il parco pubblico in via Palmiro Togliatti per il saluto dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Bagnacavallo, Caterina Corzani e di Dario Vassallo

