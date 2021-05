Ravenna. Colpita dallo sportello di un’auto, ciclista cade e sbatte la testa sull’asfalto

Questa mattina a Ravenna, poco dopo le 10, una donna che stava percorrendo via Oriani in sella alla sua bici è stata colpita dall’apertura dello sportello di un’auto lì parcheggiata, il cui conducente non l’aveva vista arrivare.

Nell’urto la donna è caduta a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto: subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica, la donna è stata portata all’ospedale ravennate. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.