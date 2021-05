Ravenna. Sabato 29 maggio negli spazi dell’Associazione niArt Gallery inaugura ‘Lampi di Luce’ di Stefano Mazotti

Con il patrocinio del Comune di Ravenna/Viva Dante 700, inaugura sabato 29 maggio, ore 18,30, negli spazi dell’Associazione niArt Gallery in via Anastagi 4a/6 la mostra ‘Lampi di Luce di Stefano Mazzotti, a cura di Annamaria Bernucci.

La sperimentazione nella ricerca dei materiali di Stefano Mazzotti è una costante (scrive la curatrice Annamaria Bernucci) perseguita sin dagli esordi, avvicinandosi a quei territori dove la seducente e provocatoria « inattualità » del mosaico aveva trovato in realtà germogli nuovi.

Stefano Mazzotti fa del mosaico la sua unica lingua possibile sia che attraversi le strade del design sia che intersechi la pittura a cui a volte si affianca con tratti e segni veloci quanto intensi in un dialogo eloquente e in un modo antiretorico. Il suo lavoro è mosso da torsioni, altre volte si compone in geometrie regolari, si avvale del lucido e freddo rifrangere di tessere d’acciaio tra le quali dimorano tracce di volti disegnati, connessi al mito e all’antico.

Le partiture musive sono marcate come spazi di senso che connotano tutto il percorso dell’artista, sempre coerente e fedele a un dettato che rispetta la grammatica musiva, la supera per farla diventare originale sintassi contemporanea.

La mostra è visitabile fino al19 giugno 2021. Orari ingresso mostra: martedì, mercoledì, sabato 11,00/ 12,30, giovedì, venerdì sabato 17,00/ 19,00 – Per appuntamento fuori orario chiamare il 3382791174. Ingresso gratuito.

Accessi contingentati in base alle norme di sicurezza vigenti: obbligo di distanziamento e mascherina.