Scontro tra un’auto e una bici a Barbiano: ferito ciclista

Poco prima delle 13 di oggi, sabato 29 maggio, a Barbiano di Cotignola all’angolo tra via Tre Case e via Montale è avvenuto uno scontro tra un’auto e una bici.

Dalle prime informazioni pare che l’auto, una Opel Corsa guidata da una giovane donna, stesse svoltando per imboccare via Montale quando ha impattato con un ciclista: l’uomo, classe ’65, era in sella a una bici da corsa e sopraggiungeva a velocità sostenuta.

Nel violento impatto, il 56enne è rimasto gravemente ferito, riportando diversi traumi: subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale con l’elimedica. Sul posto anche la Municipale per gestire traffico e operazioni.