Faenza. In Piazza del Popolo l’evento “Azione per Zaki”

Sabato 5 giugno alle 18 in Piazza del Popolo a Faenza si terrà l’evento “Azione per Zaki”. I partecipanti del laboratorio Senza Confini da qualche settimana hanno lavorato alla costruzione della Azione per Zaki perché spinti dal desiderio di scendere finalmente in piazza per testimoniare, attraverso la presenza di corpi e voci, la vicinanza con Patrick e con la sua assurda vicenda.

A più di un anno dall’arresto in Egitto del giovane ricercatore, le cui uniche “colpe” sono quelle di essere uno studente, un ricercatore e un attivista per i diritti umani, continuiamo a ribadire con forza che Patrick deve tornare subito libero.

