Faenza. Omicidio Ilenia Fabbri: al vaglio un promemoria sullo smartphone dell’ex marito

Dalla consulenza informatica disposta dalla Procura di Ravenna su tutti i dispositivi elettronici sequestrati nell’ambito dell’assassinio della 46enne faentina Ilenia Fabbri emerge al vaglio un promemoria nello smartphone dell’ex marito, presunto mandante del delitto.

Nella nota al vaglio delle FDO si legge “valigia chiavi buco”, elemento che porta a pensare alla pianificazione dell’omicidio. Il promemoria è datato 10 ottobre e, stando a quanto riportato da Ansa, le tre parole ricondurrebbero nell’ordine: al grande trolley che, secondo l’omicida reo confesso – il 53enne Pierluigi Barbieri – sarebbero serviti per portare via il cadavere della donna dopo averla soffocata nel sonno; alla copia delle chiavi dell’appartamento di via Corbara che lo stesso ex marito della vittima – il meccanico 54enne Claudio Nanni – ha già ammesso di avere consegnato a Barbieri pur sostenendo di avere dato l’incarico all’amico solo per spaventare la ex moglie; e infine alla buca scavata a poche centinaia di metri da via Corbara nella quale, secondo le parole di Barbieri, avrebbe dovuto scomparire il corpo di Ilenia dopo essere stato cosparso di acido.

Interessante notare che la data del promemoria in questione coincide con il primo di tre tentativi che, secondo quanto riferito da Barbieri il 17 marzo in Questura a Ravenna davanti alla squadra Mobile della polizia e al Pm Angela Scorza, erano stati effettuati per uccidere Ilenia.