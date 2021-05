Faenza. Si fingeva imprenditore per intascare contributi connessi all’emergenza Covid: 41enne scoperto dalla Guardia di Finanza

Un 41enne di origine marocchina dovrà rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato dopo essere stato scoperto dalla Guardia di Finanza provinciale, grazie al precedente lavoro d’investigazione svolto dalla Compagnia di Faenza. A riportarlo il Corriere di Romagna.

Il 41enne è accusato di avere percepito contributi e sussidi pubblici attraverso un progetto fraudolento d’intercettazione di ristori e fondi per l’emergenza da Covid-19. Le somme illegalmente percepite ammontano ad oltre 11.000 euro a titolo di indennità di disoccupazione anticipata; 1.200 euro quale indennità prevista dal decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi; e altri 1.000 euro dall’Agenzia delle Entrate quale contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio.

Questo il report delle Fiamme Gialle riportato dal Corriere di Romagna:

“L’uomo dopo essere stato licenziato per giusta causa dalla precedente occupazione di magazziniere in un’azienda di Ravenna, aveva artificiosamente chiesto l’attribuzione di una partita iva per una ditta individuale artigianale di riparatore di computer e periferiche, richiedendo in quanto nuovo imprenditore di poter beneficiare in via anticipata della Naspi prevista per i lavoratori in disoccupazione che intendono avviare un’attività individuale. Aveva poi simulato l’avvio della nuova professione di riparatore di computer ma, attraverso una serie di servizi di osservazione, sopralluoghi e testimonianze, i militari faentini scoprivano che l’impresa non aveva mai operato anche perché il 41enne non aveva neanche i requisiti professionali per esercitare. L’attività fittizia gli consentiva comunque di accaparrarsi ulteriori contributi connessi all’emergenza epidemiologica: nello specifico, i 1.200 euro del “Cura Italia” dall’Inps e i 1.000 euro del decreto “Rilancio” dall’Agenzia delle Entrate”.