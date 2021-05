A14 Bologna-Taranto, annullata chiusura dell’uscita della stazione di Faenza

Anas informa che sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Faenza, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 31 maggio, alle 6:00 di martedì 1 giugno.

Confermate,come da programma, le chiusure notturne della stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Ancona, nelle sei notti consecutive di martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione del cavalcavia al km 64+536. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Forlì.