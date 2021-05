Bessi (Pd): “Potenziare la sicurezza e l’ordine pubblico nelle località turistiche della Riviera romagnola”

Potenziare la sicurezza e l’ordine pubblico nelle località turistiche della Riviera romagnola: a chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Gianni Bessi (Pd), che ricorda come “da una circolare emessa del Capo della Polizia, sembra che si sia esplicitato che i Presidi di Polizia estivi per la stagione 2021 sarebbero aperti solo ed esclusivamente nei comuni capoluogo, mentre nelle altre località sarebbero previsti solamente servizi di polizia dedicati ai momenti di maggior criticità”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se la Giunta “ritenga opportuno sollecitare il governo ad attivare tutte le iniziative necessarie a rinforzare la sicurezza e l’ordine pubblico nelle località turistiche della riviera romagnola, in vista della ripartenza del settore turistico nell’imminente stagione estiva”.