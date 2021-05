Manifestazione camperisti, ANCC si dissocia: “No ad assembramenti. Noi siamo in azione attraverso consulenti giuridici”

Il 6 giugno 2021 si terrà a Ravenna una manifestazione pacifica dei camperisti, offesi dalle direttive emanate dall’amministrazione comunale nei confronti della loro categoria: l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti però, precisa che la manifestazione non è da loro sostenuta per diversi motivi: ” In primis, perché sono da evitare assembramenti durante la pandemia– puntualizzano da ANCC – poi, l’arrivo di tante autocaravan non danneggerebbe il Sindaco ma creerebbe problemi alla circolazione, cioè danni a cittadini che niente hanno a che vedere con il Sindaco”

“Inoltre – avanzano dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – per nostra diretta esperienza nell’organizzare manifestazioni similari negli anni 80 e 90 (messe in campo sostenere parallelamente i lavori per l’approvazione della regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan, poi conseguiti prima con Legge 336/91 e poi con il Nuovo Codice della Strada) devono avere alla base dei responsabili individuabili e operativi in prima linea, una grande organizzazione per gestire transiti e circolazione stradale, il conseguimento delle relative autorizzazioni nonché essere in sinergia con le Forze dell’Ordine”. Per questo l’Associazione consiglia i camperisti “a non aderire alla manifestazione”.

“Noi siamo in azione” – avanzano da ANCC – Alla luce degli articoli apparsi e delle mail ricevute comprensive di tre verbali elevati a nostri associati, i nostri consulenti giuridici sono in azione affinché il Sindaco:

ci invii tutti gli atti facenti parte della fase istruttori del Regolamento di Polizia Urbana richiamato nei verbali; provveda a far tempestivamente a far archiviare in autotutela d’ufficio i verbali emessi chiarendo, in via preliminare agli organi accertatori che detti provvedimenti sono diretti unicamente a chi campeggia nei parcheggi e strade e non certo alle autocaravan in sosta nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada; intervenga per contrastare il campeggio, bivacco e accampamento in aree pubbliche, facendo adottare i fac-simile di ordinanze previste nella relazione “Criteri per l’organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli”, presentata nel 2013 dal Dr. Fabio Dimita (Direttore amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in occasione de LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE”

Nel caso in cui il Sindaco non prenda atto di quanto sopra, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è “già pronta a sostenere gli associati contravvenzionati nella presentazione dei ricorsi” chiude la Presidente Isabella Cocolo.