Questione Collinelli – bus di linea. FIT-CISL Ravenna: “Start non avvia provvedimento disciplinare contro il conducente”

La Segreteria Provinciale FIT-CISL di Ravenna tramite Rossi Raffaele interviene sulla nota vicenda che ha visto coinvolti sulla stampa locale e nazionale, un autista di linea di Start Romagna e la nota ciclista ravennate Sofia Collinelli avvenuto il 4 marzo 2021.

“Nelle circostanze tutti ricorderanno che la ciclista e il padre avevano dichiarato che l’autista alla guida dell’autobus della linea 3 a Madonna dell’Albero cercò volutamente di mandare fuori strada la ragazza in bicicletta spinto da chissà quali motivi. Come organizzazione sindacale per ovvi motivi, tra cui l’apertura di indagine interna a Start Romagna e per evitare di alzare i toni del dibattito, abbiamo deciso in un primo momento di non uscire sulla stampa per difendere il nostro associato che subito venne preso di mira sui social media dai soliti leoni da tastiera e dipinto come un pericoloso criminale, costretto a chiudere i profili delle proprie pagine social per difendere dagli attacchi anche alla propria famiglia, e sottoposto a forte stress per essere stato accusato di una cosa che fin dalle primissime dichiarazioni ha sempre negato”.

Il sindacato descrive l’autista “gentile e cortese” sottolineando che “ha sempre guidato mezzi pesanti con responsabilità e professionalità apprezzata e riconosciuta anche da tutti i colleghi nonostante lavori in start Romagna da soli 5 anni”.

” Del resto è rimasta coinvolta nella vicenda tutta la categoria di personale che svolge questo mestiere con dedizione, attaccamento e responsabilità, una categoria che non si è mai fermata nemmeno nel periodo più grave dell’emergenza sanitaria della primavera 2020 garantendo sempre e comunque la mobilità delle persone a fronte dei rischi legati al covid-19 con tantissimi contagi anche proprio tra gli autisti” proseguono dalla FIT-CISL .

Il sindacato spiega di aver chiesto un incontro con Start Romagna per capire che cosa la società avesse intenzione di fare con l’assistito, ma è stato comunicato che non ci sarebbe stato nessun incontro in quanto “a chiusura dell’indagine interna è emerso che l’azienda, preso atto e verificate le argomentazioni prodotte sull’episodio che lo ha visto coinvolto, ritiene non vi siano allo stato estremi per un procedimento disciplinare”.

“Ora preso atto che evidentemente dalle immagini che l’azienda ha visionato, ha scagionato l’autista da eventuali responsabilità, siamo amareggiati insieme al conducente che la stessa azienda non abbia cercato di difendere o riabilitare pubblicamente lo stesso dopo gli attacchi subiti, come siamo amareggiati che la stessa famiglia Collinelli abbia strumentalizzato la propria notorietà per lanciare accuse gratuite risultate poi infondate – conclude Raffaele Rossi dalla Segreteria Provinciale Ravenna -. A questo punto il lavoratore coinvolto valuterà se intraprendere ulteriori azioni per diffamazione da parte chi ha innescato il tutto”.