Tutti i dati sul Covid a scuola nel report di Ausl Romagna per la provincia di Ravenna

È stato presentato oggi, lunedì 31 maggio, un corposo lavoro sui dati relativi ai casi Covid riscontrati nelle scuole, nell’ambito dell’intera provincia di Ravenna, dall’inizio dell’anno scolastico fino a marzo 2021.

I dati sono stati illustrati dalla direttrice del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, Raffaella Angelini, insieme alla dottoressa Giulia Silvestrini, referente per le scuole nello staff del dipartimento.

Assieme a loro, anche il direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Ravenna, Paolo Davoli, che ha ricordato come il Ministero dell’Istruzione abbia investito ingenti fondi per l’aumento del personale scolastico, sia docente che ATA, pari a 7 milioni di euro per la provincia di Ravenna.

Come ha tenuto subito a precisare la dott.ssa Angelini, il periodo può essere sommariamente diviso in due fasi principali: i mesi che vanno da ottobre a dicembre 2020, quando la diffusione virale era principalmente relativa alla cosiddetta “variante Wuhan” e quello successivo, da gennaio a marzo 2021, che ha visto il diffondersi sempre più massiccio della “variante inglese”, molto più contagiosa, che ha portato poi anche ai provvedimenti di chiusura delle scuole nel mese di marzo.

“La scuola – ha sottolineato Angelini, ribadendo un concetto già illustrato in altre occasioni – ha caratteristiche che la rendono un luogo potenzialmente pericoloso per la diffusione del virus, perché mette assieme per molte ore in un posto chiuso tanti individui. Ma grazie ai protocolli implementati e ad un’attenta attività di contact tracing, è diventa uno degli elementi di maggior controllo del contagio”.

Come evidenzia la tabella, la maggior parte degli interventi di Ausl nelle scuole sono stati eseguiti nelle primarie e nelle secondarie di 1° e 2° grado e apparentemente mostrano un calo generale nei mesi del 2021, periodo di diffusione più pervasiva del virus. In realtà, i periodi non sono omogenei, perché a marzo la scuola è stata lungamente chiusa e l’aumento risulta evidente considerando il numero medio mensile di classi sottoposte a screening: 202 tra ottobre e dicembre 2020, 345 a febbraio 2021, con aumenti del 40% alle elementari e alle medie. I distretti di Faenza e Lugo sono stati quelli che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori.

Ad illustrare come la variante inglese abbia colpito più che in passato i giovani e di conseguenza le scuole è il dato sui minori positivi, che tra ottobre e dicembre 2020 era di 1.651 e tra gennaio e marzo è schizzato a 2.484. Solo una piccola parte di tutti questi casi positivi sono però approdati a scuola, perché per la maggior parte sono stati bloccati a casa dal lavoro coordinato di pediatri/medici di medicina generale e tracciamento di Ausl.

Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi, si può dire che 1 minore positivo su 4 è stato rintracciato a scuola: la scuola insomma non si configura come la via primaria del contagio, che continua ad essere, almeno per i minori, il contesto familiare.

Considerando “focolai scolastici” quei casi in cui il contact tracing seguito all’individuazione di un positivo in una classe porta ad identificare altre positività (quelli che vengono chiamati anche “casi secondari”), nelle scuole della provincia di Ravenna ce ne sono stati 116 nel 2020, contro i 161 del 2021, che hanno dato origine a 456 casi secondari tra ottobre e dicembre, e 572 tra gennaio e marzo. Nel 66% dei casi, sono partiti da studenti, percentuale decisamente più solida a partire dalle scuole medie in avanti, mentre al nido e alla materna, la partenza arriva più o meno indistintamente da bambini o da insegnanti.

Le principali conclusioni a cui giunge lo studio, sono che la stragrande maggioranza dei casi che hanno richiesto un’attivazione da parte del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl non ha un’origine scolastica, ma dai contesti amicali e familiari e di conseguenza le “stanze Covid” allestite nelle scuole, sono rimaste largamente inutilizzate. Ma anche quando un caso ha frequentato la scuola nel periodo di contagiosità (le famose 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o il tampone positivo), in circa il 70% dei casi lo screening non ha portato a rilevare altri positivi, a dimostrazione della validità dei protocolli applicati.

La raccolta dati continua fino al termine dell’anno scolastico, anche se ormai la caduta dei contagi nella popolazione generale, si sta riflettendo in una minima attivazione necessaria nella scuola, complice anche la crescente percentuale di docenti e personale scolastico vaccinato, che attualmente è pari a circa il 70%.

La recente approvazione di Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, della somministrazione del vaccino Pfizer a partire dai 12 anni di età, amplia ancora di più la fascia di persone che frequentano la scuola che potranno essere coperte dalle vaccinazioni.

Qui, le slide illustrative dei dati, che riassumono il report.