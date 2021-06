Cervia festeggia il 75° anniversario della Festa della Repubblica. Inaugura il monumento a Giuseppe Mazzini 

Cervia festeggia il 75° anniversario della Festa della Repubblica. Gli appuntamenti del 2 giugno inizieranno alle ore 10 con la mostra estemporanea d’arte “Festa della Repubblica” a cura dell’Associazione culturale “Menocchio” nel Piazzale di fronte alla Torre San Michele. La mostra si svolgerà fino a sera.

Sempre alle ore 10 avverrà la deposizione della corona d’alloro sulla lapide di Giuseppe Mazzini in Piazza Garibaldi a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana. Interverrà Isabella Ciotti Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana di Cervia.

Alle ore 10.30 si svolgerà l’inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini in Viale Roma nel Piazzale Ascione di fronte alla Scuola Pascoli. Interverranno Michele Finelli Presidente Nazionale Associazione Mazziniana Italiana, il Sindaco di Cervia Massimo Medri e Chiara Francesconi, consigliera provinciale in rappresentanza del presidente Michele de Pascale.

Nel pomeriggio alle 16.30 nella Sala Rubicone apertura della Mostra “Dinamismo cromatico” personale di Sergio Manganelli, cura dell’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrà aperta fino al 14 giugno tutti i giorni dalle 19.30 alle ore 22.00.

La giornata di festa terminerà alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi col Concerto della Repubblica della Banda “Città di Cervia”.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni covid.

Inaugurazione Monumento a Giuseppe Mazzini

Il Monumento a Giuseppe Mazzini, fortemente voluto dai mazziniani cervesi, e donato alla città. L’opera sorgerà nel piazzale Quinto Ascione, davanti alla scuola Giovanni Pascoli.

“Sarà un evento importante per la cittadinanza cervese – dichiara la Presidente dell’Associazione Mazziniana di Cervia Isabella Ciotti, che interverrà in occasione dell’inaugurazione – non solo per il pregio artistico del monumento in sé, ma anche per trasmettere il messaggio di libertà e fratellanza che Giuseppe Mazzini ci lasciato; in questo modo intendiamo proporre una riflessione sui valori fondamentali del civismo per una comunità unita e solidale.”

Per l’occasione interverrà anche il Presidente Onorario della Cooperativa Culturale Risorgimento di Cervia – Eugenio Casadei e le conclusioni saranno affidate a Michele Finelli, Presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana Italia.

La scultura è stata realizzata dal maestro Giuliano Giuliani, scultore e pittore poliedrico nato nel ravennate nel 1938 e tutt’ora attivo come insegnante e come “amante dell’arte e delle cose belle”, come ama definirsi.