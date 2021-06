Cervia su Gambero Rosso Channel – Sky con “Giorgione in Cammino”

Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, oste e conduttore televisivo ampiamente conosciuto nel campo della gastronomia arriva a Cervia con la trasmissione “Giorgione in Cammino” che offrirà alla località turistica una importante visibilità. “Siamo molto orgogliosi di essere protagonisti di una trasmissione che ben riflette la nostra connotazione di località legata alle tradizioni e alla esplorazione della natura. – dichiara il sindaco Massimo Medri – La nostra vocazione “slow” si riflette nella cura e nella valorizzazione del paesaggio nonché nel costante impegno dell’Amministrazione per rendere sempre più fruibile il territorio in modo sostenibile. La nostra gastronomia propone prodotti locali di eccellenza ed è un vero piacere vederli valorizzare attraverso la figura di Giorgione e su una rete di prestigio quale Gambero Rosso Channel”

Turismo lento, i cammini, la mobilità dolce vivono un momento importante e di grande apprezzamento. Con tranquillità si possono apprezzare più a fondo itinerari ed esperienze. La trasmissione di Sky Gambero Rosso va alla scoperta di luoghi suggestivi d’Italia per proporre curiosità e peculiarità che sottolineano la tradizione gastronomica del territorio. Le passeggiate cervesi illustreranno i luoghi più caratteristici di Cervia legati alla natura, al mare al sale e all’area della pineta. Sarà una panoramica sulle tradizioni della Cervia marinara e salinara e sul paesaggio cervese che tanto riflette le sue origini “salate”. Cervia e il suo sale faranno da filo conduttore al percorso gastronomico descritto da Giorgione che illustrerà prodotti d’eccellenza rigorosamente sposati al sale di Cervia

Tre le puntate in programma che si focalizzeranno sui prodotti di qualità ma anche sul paesaggio naturalistico della salina e sulla produzione artigianale e meccanizzata del sale, la salina Camillone, il parco della salina, la spiaggia e i pescatori, la casa delle farfalle, il parco naturale, le escursioni in salina, la produzione del sale. Le puntate saranno trasmesse su Sky Gambero Rosso in luglio e agosto con varie repliche e nel week end (dal 3 al 5 settembre) di Cervia Sapore di Sale, la festa dedicata alle tradizioni salinare della città

Giorgio Barchiesi, noto anche con lo pseudonimo di Giorgione è un conduttore televisivo, scrittore, oste e ristoratore. Giorgio Barchiesi originario di Roma, si trasferisce in Umbria a Montefalco dove apre un’azienda agricola e vinicola. Nel 2006, all’interno della propria azienda, inaugura il ristorante “Alla Via di mezzo”, dove impiega principalmente ingredienti di produzione propria o prodotti del territorio limitrofo. Nel 2012, inizia la collaborazione con Gambero Rosso Channel che continua fino ad oggi.