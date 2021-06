L’Arcivescovo di Ravenna Mons. Ghizzoni benedice i locali del Patronato ACLI in Via Newton

Oggi alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna Mons. Lorenzo Ghizzoni sono stati benedetti i locali del Patronato ACLI di Ravenna, in Via Newton 54. Alla benedizione erano presenti oltre all’Arcivescovo della Diocesi di Ravenna-Cervia, il Presidente Prov.le Acli Antonio Nonni, il Direttore Patronato Flavio Valgimigli, il segretario FAPACLI Regionale Emilia-Romagna Walter Raspa, i giovani dipendenti del Patronato.

Nonni nel porgere il saluto al Vescovo ha illustrato le attività del sistema Acli, il Direttore del Patronato Valgimigli ha consegnato la scheda di attività del Patronato in crescita come pratiche non solo di pensioni ma nelle attività di Colf – Badanti e assistenza sociale.

Raspa ha consegnato il Libro 75 anni delle ACLI Emilia-Romagna illustrando la nascita della FAPACLI a Ravenna grazie al prezioso contributo del Patronato ACLI. Monsignor Ghizzoni ha benedetto il personale e gli uffici ed in preghiera sono stati ricordati i dipendenti del Patronato scomparsi.