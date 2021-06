Muore medico in pensione. La Procura di Ravenna dispone l’autopsia ed indaga il figlio e la badante

Dopo un lunga malattia è morto venerdì scorso Danilo Molducci, medico in pensione del forese ravennate. Quella che sembrava una morte naturale potrebbe nascondere altro. E’ quanto dovrà chiarire la procura di Ravenna che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario iscrivendo nel registro degli indagati il figlio 39enne del medico e la badante 51enne rumena. La notizia è riportata sulle pagine di corona locale del Resto del Carlino Ravenna in edicola quest’oggi.

Da una prima ricognizione cadaverica non sono stati individuati elementi che possano far pensare ad una aggressione. La procura ha quindi disposto l’autopsia, per far luce sulle cause dalla morte, se dovuta alla malattia o ad altro, come farmaci e sostanze psicotrope.

La squadra Mobile di Ravenna, coordinata dal Sostituto procuratore Angela Scorza, sta verificando anche possibili elementi che possano chiarire le relazioni domestiche e familiari tra il medico, il figlio e la badante.