Coronavirus a Ravenna: oggi 17 nuovi casi e nessun decesso. 42 guarigioni

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 2 GIUGNO

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 17 casi: si tratta di 10 maschi e 7 femmine; 2 asintomatici e 15 con sintomi; 17 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 8 da contact tracing; 6 per sintomi; 3 test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.172. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate invece 42 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.321. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

8 casi a Faenza

6 Ravenna

1 fuori provincia

1 Conselice

1 Lugo

LA SITUAZIONE DI OGGI 2 GIUGNO IN EMILIA-ROMAGNA

Su oltre 19 mila tamponi, sono 152 i nuovi positivi (0,7%). Aumentano i guariti (+726), calano ancora casi attivi (-575), pazienti in isolamento domiciliare (-536) e ricoveri (-39). Vaccinazioni: alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.709.385 dosi; sul totale, 998.725 sono seconde dosi (per tutte le informazioni sulla campagna vaccinale: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.137 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,1 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 726 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 357.105. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.842 (-575 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 13.263 (-536), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-5 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (-34).

Purtroppo, si registra 1 nuovo decesso, in provincia di Bologna (un uomo di 84 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.190.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: