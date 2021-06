Giovane motociclista contro ostacolo fisso dopo un sorpasso: è al Bufalini di Cesena. È accaduto a Casal Borsetti

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8.45 a Casal Borsetti in via Maone, presso la zona di Porto Reno. Una moto di grossa cilindrata impegnata in un sorpasso ha centrato un’auto che stava svoltando e poi è finita contro un ostacolo fisso a bordo della strada.

Il ragazzo che era alla guida ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena. Sul luogo dell’incidente il 118 e la Polizia Locale per i rilievi del caso.