I Sindaci del ravennate ricordano e celebrano la Festa della Repubblica in Piazza del Popolo

Oggi è stata celebrata in Piazza del Popolo a Ravenna la Festa della Repubblica alla presenza del Prefetto Enrico Caterino, dei Sindaci del territorio e delle massime autorità cittadine. Ecco inoltre come alcuni Sindaci dei comuni ravennati hanno ricordato la Festa della Repubblica sulle loro pagine Facebook.

Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia: “Oggi festeggiamo le tante italiane e italiani che il 2 giugno di settantacinque anni fa si recarono alle urne per votare. Festeggiamo chi con quel voto, ci ha regalato una Repubblica libera, unita e democratica. A tutte e tutti voi, buona Festa della Repubblica!”

Massimo Isola, Sindaco di Faenza: “Viva la Repubblica, viva le donne. Elisa Dalmonte, Annunziata Verità, Clara Zanotti, Maria Bassi, Antonia Zanelli, Rosa Casadio, Giulia Lega e Alida Bettini. Sono #donne a vario titolo protagoniste dell’impegno politico, sociale ed economico nella Romagna Faentina agli albori, 75 anni fa, della #Repubblica italiana, ricordando l’anniversario dell’introduzione del #voto alle donne. Abbiamo volute celebrarle con una mostra itinerante nei comuni dell’Unione Romagna Faentina inaugurata ieri nel Salone delle bandiere di Palazzo Manfredi. Hanno lottato per la #parità uomo-donna e il superamento delle diseguaglianze, #protagoniste del progressivo passaggio da una società tradizionalista alla modernità dove la donna trova nel lavoro una dimensione fondamentale, oltre a quella familiare. A loro e a tutte le donne che ancora devono combattere per affermarsi vogliamo dedicare questo anniversario della nostra Repubblica.”

Davide Ranalli, Sindaco di Lugo: “Il popolo italiano ha scelto la Repubblica” buon 2 giugno a tutti noi.”

Eleonora Proni, Sindaca di Bagnacavallo e Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: “Oggi a Ravenna per la Festa della Repubblica, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Celebriamo non soltanto la nostra #Repubblica e i suoi valori fondanti, ma il 75° anniversario del voto femminile. Per la prima volta infatti, il 2 giugno 1946, le donne poterono esprimersi alle urne: un momento cruciale nella vita democratica del nostro Paese.”

Valentina Palli, Sindaca di Russi: “Il 2 giugno del 1946, dopo il duro ventennio fascista e la sciagura della guerra, l’Italia entrava a far parte a pieno titolo del novero delle nazioni libere e democratiche. E questo accadde, si badi bene, non soltanto perché la forma repubblicana prevalse su quella monarchica, ma perché, per la prima volta nella storia della nazione, ritrovata la libertà, la partecipazione al voto di tutti, uomini e donne, realizzava una piena democrazia. È stata l’introduzione dell’autentico suffragio universale a far compiere all’Italia il vero salto di qualità, trasformandola in un Paese in cui tutti i cittadini concorrono, in egual misura, a determinare, con il loro voto, le scelte fondamentali della vita nazionale. Furono i cittadini a scegliere la forma di Stato, ad eleggere i membri dell’Assemblea costituente, a determinare la formazione dei governi. Per questo credo che oggi si possa affermare che la festa del 2 giugno è la festa della libertà di scelta: e per questo è la festa che riunisce tutti gli italiani.

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, in occasione del 2 giugno 2016. Se non avete mai letto l’intera intervista, potete trovarla qui: https://www.quirinale.it/elementi/1149. Buona festa della Repubblica!”

Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine: “Nei giorni scorsi ho avuto un interessante scambio epistolare con il Dott. Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza, oltre che cittadino alfonsinese e da sempre autorevolissimo e noto studioso dell’Età Contemporanea. Mi segnalava un dato comparatistico che merita senz’altro qualche riflessione: e, segnatamente, come al Referendum del 1946 l’intera provincia di Ravenna si sia attestata su una media del 91,2 % di consensi per la Repubblica; nel frangente Alfonsine registrò addirittura il 96,63% di consensi, che la pongono prima all’interno della provincia prima. Come dicevo, credo sia un dato particolarmente importante e significativo e su cui valga la pena soffermarsi a 75 anni di distanza. Riporto di seguito il quadro sintetico, messomi a disposizione dall’Istituto Storico della Resistenza che ringrazio. Buon 2 giugno a tutti voi!”

Massimiliano Pederzoli, Sindaco di Brisighella: “Care concittadine e cari concittadini, il 2 e 3 giugno del 1946 il popolo italiano, dopo 5 terribili anni di guerra e di sofferenza, sceglieva con un referendum di chiudere con la monarchia e al contempo di diventare una Democrazia, sull’esempio delle grandi Democrazie occidentali. Le difficoltà non erano certo superate ma la forte volontà del popolo italiano, sopratutto di rinascere dalle rovine della guerra e di tornare a vivere, avrebbe fatto diventare il nostro paese una delle prime sette potenze industriali mondiali. In questo giorno dove si celebra la festa della Repubblica, il mio augurio è che ora come allora l’Italia possa risorgere dalle sofferenze della terribile pandemia che ci ha colpito, e che il nostro popolo possa vivere e prosperare con serenità e in pace per mille anni ancora. Un caro saluto dal vostro Sindaco e buona Festa della Repubblica!”