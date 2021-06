Coronavirus a Ravenna: oggi 10 casi, 1 ricovero, nessun decesso e 23 guarigioni

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 4 GIUGNO

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 10 casi: si tratta di 1 maschio e 9 femmine; 3 asintomatici e 7 con sintomi; 9 in isolamento domiciliare e 1 ricovero. Nel dettaglio: 7 da contact tracing; 3 per sintomi. I tamponi eseguiti sono stati 925. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate invece 23 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.358. I casi emersi oggi sono a Ravenna (6), Lugo (2), Cotignola (1) e Faenza (1).

LA SITUAZIONE DI OGGI 4 GIUGNO IN REGIONE

L’aggiornamento in Emilia-Romagna dice che su quasi 19.500 tamponi eseguiti, sono 150 i nuovi positivi (0,7%). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.514 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,3 anni.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 2.783.145 dosi di vaccino; sul totale, 1.023.010 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Per tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 41 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 62 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 86 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.118 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 359.102. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 12.214 (- 973 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.688 (-938), il 95,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano cinque nuovi decessi: 1 a Parma (un uomo di 90 anni), 3 a Bologna (una donna di 87 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Imola, e altre due donne di 89 e 96 anni), 1 a Ferrara (un uomo di 59 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.198.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 78 (-10 rispetto a ieri), 448 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: