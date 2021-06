Torna Tuttinbarcabili edizione 2021: fino al 10 giugno c’è tempo per iscriversi

Torna anche per l’estate 2021 l’iniziativa “Tuttinbarcabili”, giunta ormai alla 11^ edizione, organizzata dall’associazione Marinando. L’appuntamento è per sabato 12 giugno e come ogni anno permetterà a persone colpite da disabilità fisiche o psichiche di vivere la splendida esperienza di andar per mare in barca a vela.

“Una festa speciale per incontrare persone speciali – si legge sul volantino dell’iniziativa 2021 -. Quest’anno arricchita dalla collaborazione con OFFSHORE Campionato Italiano 2021 che vedranno le nostre barche a vela affianco ai velocissimi motoscafi”.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 10 giugno, mentre questo è il programma della giornata:

ore 13,30 Ritrovo in P.zza D.Markus

ore 14.00 Momento istituzionale e presentazione della nuova imbarcazione GAIA

ore 15,00 Assegnazione equipaggi

ore 16,30 partenza

Marinando è una associazione di volontariato che nasce nel 2009 con l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita individuale e consentire il superamento dei propri limiti a tutti coloro che vivono condizioni disagiate o che colpiti da una disabilità rischiano l’emarginazione.