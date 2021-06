A Russi inaugura la mostra di Rolanda Mingozzi ‘La danza dei colori’

Sabato 5 giugno 2021 alle ore 17 presso sala Punto In Comune, in piazza Farini 34 a Russi, inaugura la mostra personale dell’artista dell’Associazione Culturale “Artej – Ritagli d’Arte” Rolanda Mingozzi dal titolo “La danza dei colori”. Con la partecipazione straordinaria di Maria Corrada Casto, la pittrice Margherita Tedaldi presenterà le opere in esposizione.

La mostra resterà aperta fino al 27 giugno 2021 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. Per info: info.artej@gmail.com.